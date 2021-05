Politie achtervolgde overvallers vanuit Amsterdam-Noord naar Broek en Diemen (UPDATE)

Connect on Linked in

Het Team Grootschalige Opsporing van de politie vermoedt dat er nog meer verdachten bij de overval in Amsterdam-Noord betrokken waren dan de zes die nu zijn aangehouden. De NOS met dat er naar zeker nog twee andere verdachten wordt gezocht. Eén verdachte is woensdag doodgeschoten. Eén verdachte is aangehouden in Diemen. Er werkt een team van meer dan 20 rechercheurs aan de zaak. De politie gaf donderdagmiddag een update over de zaak.

Drie voertuigen

De overval gebeurde rond 14.15 door meerdere verdachten op een waardetransport op de Meeuwenlaan die bij een handel in edelmetalen stond. De verdachten schoten met automatische vuurwapens en vluchten met buit in drie voertuigen, onder meer een Audi en een Porsche. De politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. Twee voertuigen vluchtten met hoge snelheid via de Leeuwarderweg in de richting van Broek in Waterland. Een derde voertuig vluchtte de ringweg A10 op.

Ringweg A10

De auto op de A10 reed met hoge snelheid op de ringweg A10 in de richting van Diemen. De politie zat het voertuig op dat moment op de hielen. De recherche is specifiek op zoek naar getuigen die gezien hebben dat de verdachten vanuit de auto hebben geschoten op (politie)auto’s.

Op de Overdiemerweg, ter hoogte van het viaduct van de A1, stond een uitgebrand voertuig. Ook was daar nog een tweede auto. De politie arresteerde een persoon die in dat voertuig zat.

Broek in Waterland

De achtervolging op twee voertuigen via de Leeuwarderweg eindigde bij Broek in Waterland. Ook daar treft de politie twee uitgebrande voertuigen aan. Er is over en weer geschoten. Een aantal verdachten rende een weiland in. In totaal zijn er in Broek in Waterland vier verdachten aangehouden. Twee van hen raken daarbij gewond. Een vijfde verdachte is gereanimeerd maar overleed ter plekke.

Rond 15.30 was er nog een aanhouding van een persoon op de A16 in de buurt van Kralingen op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam Noord.

Politiechef Frank Paauw zegt ‘trots’ te zijn op de agenten die zich tegen automatische geweren hebben moeten verweren met hun dienstwapen.

De politie zegt niets over de buit. Waarschijnlijk is niet alle beoogde buit meegenomen uit Amsterdam. Woensdagavond is de waardetransportauto onder politiebegeleiding afgevoerd van de Meeuwenlaan.