Veel schade aan winkelpand na plofkraak in Haarlem

Bij een pinautomaat aan de Rijksstraatweg in Haarlem is zondagnacht rond 02.25 een plofkraak gepleegd. Daarbij is flinke schade aan het winkelpand ontstaan en sprongen ramen in de omgeving. Na de explosie is een scooter weggereden. Tientallen woningen werden uit voorzorg ontruimd.

De plofkraak vond plaats bij een pinautomaat van tabakshop Vivant Timmy in Haarlem-Noord. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om te onderzoeken of er explosief materiaal is achtergebleven.

Een politiehelikopter is op zoek geweest naar de daders. Het is onduidelijk of er geld is buitgemaakt. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. De meeste bewoners konden later in de nacht weer terug naar huis.