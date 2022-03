Veel schade bij plofkraak in Apeldoorn

Connect on Linked in

Op een pinautomaat bij een winkelcentrum aan het Mercatorplein in Apeldoorn is donderdagnacht een plofkraak gepleegd. Door de explosie liep vooral de winkel van de Primera grote schade op. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de politie zijn zeker twee verdachten voortvluchtig.

De plofkraak vond omstreeks 03.30 plaats op een pinautomaat van Geldmaat. Buurtbewoners hoorden twee harde knallen. De pinautomat is volledig weggeblazen door de explosie. Naast de Primera die zwaar beschadigd raakte, liep ook een naastgelegen snackbar schade op.

Op de Vlijtenseweg (een kilometer verderop) is na het incident een witte scooter aangetroffen die mogelijk bij de plofkraak is gebruikt. De politie is op zoek naar zeker twee verdachten. Of er buit is gemaakt, is niet duidelijk.

Bij het winkelcentrum doen de EOD en forensische opsporing onderzoek.

Politie doet onderzoek na #plofkraak vannacht op een geldautomaat bij de primera op het #Mercatorplein in #Apeldoorn pic.twitter.com/fR7XaG08AB — jp67fotografie 🇺🇦 (@joshua_josprijs) March 25, 2022