Veel schade bij plofkraak in Purmerend, daders gevlucht

Bij een plofkraak op een geldautomaat aan het Wormerplein in Purmerend is donderdagnacht veel schade ontstaan aan omliggende panden. Ook de woning boven de pinautomaat is ontruimd. Direct na de plofkraak zijn vermoedelijk twee personen op een zwarte scooter gevlucht in de richting van het De Vriesplein.

EOD

De explosie vond rond 03.40 plaats bij een winkel aan het Wormerplein. De politie heeft de omgeving afgezet en de Teamleider Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Ontruimingsdienst Defensie (EOD) deden onderzoek naar mogelijk achtergebleven explosieven. Eén bovenwoning werd ontruimd. Nadat de situatie veilig was verklaard, is forensisch onderzoek op de plaats delict verricht.

Zwarte scooter

Volgens de politie zijn vermoedelijk twee personen op een zwarte scooter gevlucht in de richting van het De Vriesplein. De politie heeft gezocht naar de daders, maar deze niet meer aangetroffen. Het is nog onbekend of er iets is buitgemaakt.