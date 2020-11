Veel schade bij plofkraak Westervoort, politie zoekt drie daders

Connect on Linked in

Op een pinautomaat van SNS Bank in Westervoort (Gelderland) heeft zondagnacht rond 02.30 een plofkraak plaatsgevonden. De ravage is groot bij het Jumbo-filiaal aan de Broeklanden. De politie is op zoek naar drie daders die op een scooter weg zijn gevlucht. Een van hen zou gewond zijn geraakt.

Volgens buurtbewoners zijn er twee explosieven afgegaan. Door de explosies ligt een gedeelte van de supermarkt in puin. Ook een zaak naast de supermarkt liep zware schade op. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop terecht. Sommige omwonenden kunnen hun voordeur niet gebruiken omdat deze ontzet is geraakt door de explosies.

De politie is op zoek naar drie daders in zwarte kleding die na de kraak op een scooter zijn gevlucht. Het is onduidelijk of er buit is gemaakt. Een van de daders zou volgens de politie gewond zijn geraakt.

De politie is ter plaatse en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er mogelijk meer explosieven aanwezig zijn bij het pand. Het gebied rondom de supermarkt is afgezet.

In april 2020 vond er al een plofkraakpoging plaats op dezelfde pinautomaat. Daarna begonnen bewoners een petitie om de geldautomaat weg te halen vanwege een onveilig gevoel.

Veel schade na #plofkraak #pinautomaat in #Westervoort. Rond half 3 vannacht waren er 2 enorme explosies te horen. Volgens de politie is 1 van de 3 daders gewond geraakt #hvnl pic.twitter.com/CdY8oNHpe4 — Maike Senders (@MaikeHVNL) November 30, 2020