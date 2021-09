Geld op straat en veel schade door plofkraak in Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

Op de Sperwerlaan in Amsterdam-Noord heeft zondagnacht een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat. De schade aan omliggende woningen en een winkel is groot. Er raakte niemand gewond. De recherche is op zoek naar de verdachten en zoekt getuigen.

Rond 03.40 kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie over een grote explosie in Amsterdam-Noord. Al snel werd duidelijk dat het om een plofkraak ging op een geldautomaat aan de Sperwerlaan. De omgeving werd vervolgens ruim afgezet en meerdere politie-eenheden, waaronder een politiehelikopter, zochten naar meerdere verdachten. Die werden niet meer gevonden.

Ter plaatse is onderzoek verricht door de recherche, forensische opsporing en een explosievenexpert. Er is geld aangetroffen op straat en in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is onbekend of de daders ook geld hebben buitgemaakt.