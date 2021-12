Veel schade na plofkraak in Bloemendaal

Connect on Linked in

Een geldautomaat in Bloemendaal was vannacht het doelwit van een plofkraak. Twee mogelijke daders zouden zijn weggevlucht op een scooter.

Knal

De plofkraak vond dinsdagnacht plaats, rond 3.45 uur, bij een geldautomaat aan de Dr. Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal. Toen hoorden buurtbewoners een harde knal. Dit meldt NH Nieuws, de Noordhollandse nieuwswebsite, woensdagmorgen.

Op zoek

De plofkraak vond plaats in een woonwijk. De omgeving van de geldautomaat werd na de ontploffing afgezet voor onderzoek. Hiervoor kwamen ook de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) en de Brandweer ter plaatse.

De politie laat weten dat er na de plofkraak mogelijk twee personen op een motorscooter zijn weggereden, in de richting van de Vijverweg. Ze is naar hen op zoek.

Verwoest

Er is veel schade ontstaan door de plofkraak. De gevel van het pand waar de geldautomaat was ingebouwd, is door de explosie deels verwoest. In het gebouw is een dierenkliniek gevestigd.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Tweede

Het is de tweede plofkraak in korte tijd in de regio, aldus NH Nieuws. Anderhalve week geleden werd er een geldautomaat opgeblazen in Haarlem-Noord. Ook toen was de schade groot. Een tijdschriftenwinkel aan de Rijksstraatweg werd deels verwoest. Opvallend bij deze plofkraak, was het feit dat er twee keer een explosie plaatsvond.