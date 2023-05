Veel schade na plofkraak in Diessen, daders spoorloos

Connect on Linked in

In het Noord-Brabantse dorp Diessen (gemeente Hilvarenbeek) is zaterdagnacht een pinautomaat opgeblazen bij een plofkraak. Volgens getuigen waren er twee tot drie mannen bij betrokken die mogelijk vertrokken zijn in een donkere auto.

Verwoest

De plofkraak op een geldautomaat aan de Rijtseweg in Diessen vond om 03.50 plaats. Getuigen hoorden meerdere harde knallen. De vrijstaande pinautomaat in partycentrum Hercules werd door de explosies volledig vernield. Brokstukken van het gebouw waarin de brandende pinautomaat zat kwamen meters verderop op straat terecht.

Donkere auto

Getuigen hebben twee tot drie mannen zien lopen die mogelijk vertrokken zijn in een donkere auto die in de richting Middelbeers vluchtte. Meerdere politie-eenheden hebben uitgekeken naar een donkere auto, waarbij kruispunten in de omgeving zijn afgezet, maar de auto is niet meer aangetroffen.

EOD

In verband met mogelijk ontploffingsgevaar is de omgeving van de pinautomaat door de politie en brandweer afgezet. Explosievenexperts en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben onderzoek verricht op mogelijke explosieven die achtergebleven zijn. Nadat de situatie als veilig werd bestempeld vond er tactisch en forensisch onderzoek plaats. Daarbij zijn getuigen gehoord en sporen veiliggesteld.

Volgens de politie is het onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.