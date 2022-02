Zeven aanhoudingen na schietpartij bij Rotterdam

Op Voorne-Putten zijn zaterdagmorgen zijn zeven mensen aangehouden nadat er was geschoten in of bij een woning in Zwartewaal, net buiten het Rotterdamse havengebied. De melding werd gedaan over een woning aan de Ooievaarsdijk in Zwartewaal. Volgens de politie is er rond 08.20 geschoten en is daarbij een 18-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Hij is een ziekenhuis vervoerd. De politie had aan het einde van de morgen zeven verdachten aangehouden.

(beeld JBMedia)

In het huis was een feestje gaande. De politie is bezig de toedracht en de mogelijke rol van de verdachten in kaart te brengen.