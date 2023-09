Venezolaanse topcrimineel ontsnapt uit gevangenis

Connect on Linked in

Het Venezolaanse regime heeft de ontsnapping bevestigd van de leider van de grootste criminele organisatie van het land, Tren de Aragua. Héctor Guerrero, alias “El Niño” was onder meer veroordeeld voor verschillende moorden en drugshandel. Een Venezolaanse mensenrechtenorganisatie beschuldigt de regering van president Nicolás Maduro ervan Guerrero te hebben laten uitwijken naar het buitenland.

Dierentuin

Afgelopen week maakte het regime van Maduro goede sier door de Tocorón-gevangenis met de inzet van zo’n 11.000 manschappen in te nemen. In die gevangenis hadden, zoals in veel gevangenissen in Zuid-Amerika, criminelen het binnen voor het zeggen. In de Tocorón waren de rijkere criminelen voorzien van alle denkbare en ondenkbare luxe. Vrouwen hadden vrij toegang en bovendien waren er een zwembad, een nachtclub, een casino en een dierentuin aanwezig.

Na de actie van de militairen werd een enorm wapenarsenaal getoond aan de media.

Onderhandeld

Maar nu stelt mensenrechtenorganisatie Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dat de dictatuur van Maduro heeft onderhandeld over de inname van de gevangenis. Elf dagen voor de operatie zou de leider van Tren de Aragua daarom de gevangenis en het land hebben kunnen verlaten.

De OVP stelt ook vraagtekens bij de voorraad wapens, explosieven en munitie die voor de buitenwereld werd uitgestald. Mogelijk is een groot deel daarvan door de regeringstroepen naar binnen gebracht om het belang van de operatie te overdrijven.

Het regime van Maduro is verregaand corrupt. Het staat vast dat veel elementen in de overheid samenwerken met de Tren de Aragua, bijvoorbeeld in de internationale handel in cocaïne.