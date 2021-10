Print This Post

Bij een schietpartij op de Burgemeester Gommansstraat in het Limburgse Blerick is woensdagavond rond 20.30 een man uit Venlo gewond geraakt. Dat meldt de politie maandag. Er is nog niemand opgepakt.

Ter hoogte van de rotonde bij station Blerick ontstond ruzie tussen inzittenden van twee auto’s waarbij werd geschoten. De gewonde Venlonaar is behandeld in het ziekenhuis en is inmiddels weer thuis.

De politie is bezig met een onderzoek en zoekt getuigen van het incident.