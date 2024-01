‘Verader’ geschreven op woning waar explosief afgaat | Aboutaleb naar Zuid-Amerika

Connect on Linked in

In Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. De woning waarbij dit gebeurde, is ondergekalkt met een tekst. Niemand raakte gewond en er is geen verdachte aangehouden.

Knal

Het explosief ging af aan de Ameidestraat in Rotterdam-Overschie. Door de knal ontstond er schade aan het portiek van de flat. Een raam in de woning is gebarsten. Dit meldt RTV Rijnmond vrijdag.

Tekst

De woning is beschreven met graffiti, met de woorden ‘verader’ en een woord dat mogelijk een naam moet zijn. Het is onduidelijk of de tekst er al stond, of dat deze is aangebracht door de aanslagplegers, aldus de lokale zender op haar website.

Communiceren

De explosie volgde in de nacht nadat burgemeester Aboutaleb bekendmaakte dat het stadsbestuur, justitie en politie overwegen om niet langer over de explosies in zijn stad te communiceren.

Ahmed Aboutaleb reist zaterdag voor twee weken naar Zuid-Amerika in de strijd tegen drugsinvoer, bericht het Algemeen Dagblad vrijdag. Hij gaat naar Zuid-Amerika samen met onder meer politiechef Fred Westerbeke en hoofdofficier Hugo Hillenaar.

De burgemeesters van Antwerpen en Hamburg, na Rotterdam de steden met de grootste havens van Europa, reizen ook mee. Ook die steden worstelen met grootschalige cocaïnesmokkel via hun havens.