‘Verbazing over plan niet willen melden explosies van Aboutaleb’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb stelt dat de media criminelen faciliteren in het runnen van hun operaties. Hij heeft daarom het plan opgevat om media niet langer te informeren over explosies. Er is veel kritiek op vanuit de gemeenteraad.

Aanslagen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb onderzoekt de mogelijkheden om pers niet langer te informeren over aanslagen met explosieven in Rotterdam. De criminele opdrachtgevers van de explosies, vaak opererend vanuit het buitenland, zouden volgens hem media gebruiken ter bevestiging van de klus en pas daarna tot betaling overgaan. Dat schrijft RTV Rijnmond.

Verbaasd

Gemeenteraadsleden reageerden donderdag verbaasd op zijn mogelijke plannen en vroegen zich onder andere af of dit niet het begin is van een glijdende schaal. Ook maakten ze zich zorgen over de informatievoorziening van burgers. Daarover zei de burgemeester onder meer: ‘Zelfmoord gaat een buurt ook aan, maar daar communiceren we ook niet over.’

Onder de pet

Thomas Bruning is algemeen secretaris van de journalistieke vakbond NVJ en is erg verbaasd over de uitspraken van Aboutaleb. ‘Hij is geen burgemeester op Terschelling. Dit gaat voorbij aan elke logica van deze tijd. Alsof informatie over explosies onder de pet blijft als je er niet over publiceert? En wat ik echt niet begrijp: denkt hij echt dat dit een verschil maakt?’

Belang

Hij krijgt bij Rijnmond bijval van Huub Evers, specialist in media ethiek. ‘Media moeten niet toestaan dat iemand anders die afweging voor hen maakt, want het kan in het belang zijn van burgers dat ze juist wél geïnformeerd worden.’

Hoofdredacteur Ruud van Os van Rijnmond noemt de plannen verrassend: ‘En niet op een positieve manier. Dit is het aanpakken van de pijn en niet van de kwaal. En je kunt je afvragen of het überhaupt de pijn aanpakt. Het argument dat drugsbaronnen de bevestiging uit de media nodig hebben gaat er bij mij niet in, daar hebben ze ons echt niet voor nodig.’