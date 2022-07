Verborgen ruimtes in voertuigen worden strafbaar

Connect on Linked in

Er komt een verbod op het inbouwen van een verborgen ruimte in een auto of vrachtwagen. Volgens het Algemeen Dagblad blijkt dat uit een geplande wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat is gebleken dat criminelen vaak gebruik maken van vervoermiddelen met verborgen ruimte om bijvoorbeeld geld, wapens of drugs te vervoeren.

Een jaar cel

De strafbaarstelling wordt voorgesteld ‘vanwege de corrumperende werking die hiervan richting de samenleving uitgaat en om een strafrechtelijke norm te stellen’, aldus Justitie. Tevens wordt het verboden om te beschikken over een vervoermiddel als je weet dat het (auto, vrachtwagen, boot of motor) is uitgerust met een geheime ruimte.

Er komt een gevangenisstraf van maximaal een jaar op te staan, of een geldboete van maximaal 9000 euro. Mensen die van het uitrusten van een vervoermiddel met een verborgen ruimte een ‘beroep of gewoonte’ maken, kunnen volgens het wetsvoorstel nog extra straf tegemoet zien.

Kia Picanto

Het plan is nu openbaar gemaakt zodat belanghebbenden commentaar kunnen leveren. Wanneer de wetswijziging in kan gaan is nog niet duidelijk.

De politie heeft op een verbod van verboden ruimtes aangedrongen. Het zou de enige manier zijn om het tegen te gaan. Uit politie-onderzoek is gebleken dat de Kia Picanto, Renault Clio en Volkswagen Golf 7 het meest geschikt zijn om verborgen ruimtes te laten inbouwen.

In 2019 zijn 340 auto’s met verborgen ruimtes in beslag genomen.