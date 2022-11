Verbrandingsovens Antwerpen kunnen cocaïne niet aan

Connect on Linked in

De verbrandingsovens in de regio Antwerpen kunnen de hoeveelheid cocaïne die in de haven van Antwerpen in beslag wordt genomen niet meer aan. De Douane is daardoor soms genoodzaakt om vangsten tijdelijk op te slaan. Dat melden verschillende Belgische media.

Duur

In opslagplaatsen van de Belgische douane zou inmiddels tientallen tonnen, ter waarde van vele honderden miljoenen euro’s, aan cocaïne liggen opgeslagen. De Belgische minister van Justitie zou dringend op zoek zijn naar meer verbrandingscapaciteit.

Het opslaan van grote hoeveelheden cocaïne zorgt voor een veiligheidsprobleem, en is duur doordat er flinke beveiliging noodzakelijk is.

90.000 kilo

In de Antwerpse haven werd vorig jaar ongeveer 90.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat was een recordhoeveelheid. De Belgische autoriteiten verwachten dit jaar een grotere teveel in beslag te nemen.

De groothandelsprijs noch de prijzen op straat dalen niet als gevolg van de vele inbeslagnames.