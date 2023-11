Verdacht Kroatisch meesterbrein in de drugshandel aangehouden

Connect on Linked in

In Turkije is de Kroatische leider van een internationaal drugskartel afgelopen zaterdag aangehouden. Nenad Petrak stond op de lijst van gezochte criminelen van Interpol.

Beeld: het moment dat de vermeende Kroatische drugscrimineel Nenad Petrak wordt aangehouden in Istanbul.

door Joost van der Wegen

Aangehouden

Het gaat om de vermeende Kroatische drugscrimineel Nenad Petrak. Hij werd afgelopen zaterdag aangehouden door de Turkse autoriteiten, in Istanbul. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken bevestigde op social media dat Petrak is gearresteerd in het Uskudar-district in die stad.

Meesterbrein

Petrak wordt ervan beschuldigd het meesterbrein te zijn achter een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met grootschalige drugssmokkel. De smokkelroute zou lopen tussen Zuid-Amerika en Europa. Petrak wordt ook beschuldigd van gewelddadigheden, en van moord.

In oktober werden al 21 verdachte leden van zijn organisatie opgepakt. Petrak wordt ook in verband gebracht met de vondst van 1000 kilo cocaïne, die in 2020 in Spanje in beslag werd genomen.

Begin 2023 werd ook al een Kroaat opgepakt die op de Most Wanted-lijst van Europol stond.