Voortvluchtige Kroaat op Europol’s Most Wanted-lijst opgepakt in Madrid

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in een hotel in Madrid een voortvluchtige Kroaat opgepakt die op de Europese Most Wanted-lijst van Europol stond. De man werd door de Kroatische autoriteiten gezocht voor zware geweldsdelicten. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij een moordpoging.

Fors strafblad

De voortvluchtige Kroaat werd gezocht voor onder meer een zware mishandeling die medio 2019 plaatsvond in een discotheek in Kroatië. Daarbij raakte het slachtoffer zwaargewond. Deze liep botbreuken op en verloor tanden. De voortvluchtige heeft een uitgebreid strafblad en stond op de Europese Most Wanted-lijst van Europol.

Hij werd in Kroatië ook gezocht voor andere misdrijven en zou een maand voor de zware mishandeling ook betrokken zijn geweest bij een moordpoging, waarbij hij een andere man beschoot. In zijn thuisland zou hij een levenslange gevangenisstraf riskeren.

Undercoverteam

Hij werd op 20 februari door undercoveragenten gearresteerd in een hotel in het centrum van Madrid, toen hij op het punt stond om zijn partner te ontmoeten. Hij werd overmeesterd terwijl hij druk met zijn mobiele telefoon in de weer was. Bij zijn arrestatie werden vervalste identiteitsbewijzen gevonden.

De Kroaat werd opgespoord door een samenwerking tussen de nationale Spaanse politie en ENFAST (European Network of Fugitive Search Teams), een opsporingsteam dat voortvluchtige criminelen opspoort.

Ibiza

Uit rechercheonderzoek bleek dat de voortvluchtige zich ophield in het oosten van Spanje. De kerst bracht hij door op Ibiza, waarna hij naar Barcelona was verhuisd. Toen hij op 20 februari zijn partner in een hotel in Madrid wilde ontmoeten, werd hij opgepakt.

Of de Kroaat inmiddels door Spanje aan Kroatië is overgeleverd, melden de autoriteiten niet.