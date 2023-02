Verdacht pakket bij beautysalon Laren, Utrechtse vestiging eerder beschoten

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagochtend een verdacht pakket gevonden voor een schoonheidssalon aan de Brink in Laren. Het pakket is verwijderd en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. Volgens NH Nieuws is een andere vestiging van het beautysalon vorige week beschoten aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht.

EOD

Vrijdagochtend rond 09.00 kwam een melding binnen van een verdacht voorwerp bij een gebouw aan de Brink in Laren. Vanwege mogelijk ontploffingsgevaar hebben agenten de omgeving ontruimd en is de hulp ingeschakeld van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Zij hebben het pakket verwijderd waarna het op een veilige locatie tot ontploffing is gebracht. Rond 12.00 is het gebied weer vrijgegeven.

De politie is direct een onderzoek gestart naar het motief voor het pakket. Er wordt buurtonderzoek verricht en ook camerabeelden worden nagelopen om te achterhalen hoe en door wie het pakket daar ’s nachts is achtergelaten. Forensisch onderzoek moet daarbij uitwijzen of er sprake was van werkbare stoffen en daadwerkelijk explosiegevaar.

Pand beschoten

NH Nieuws schrijft dat een andere vestiging van het schoonheidssalon in de nacht van 9 op 10 februari werd beschoten. Dat gebeurde aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen beide incidenten.