Verdachte (17) aangehouden na beschieting vanuit auto in Gilze

Op de Nieuwstraat in Gilze is dinsdagmiddag een man beschoten met een vuurwapen. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Later op de avond is in Tilburg een 17-jarige verdachte aangehouden.

Kogelinslag

Dinsdagmiddag rond 14.00 kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen dat er mogelijk geschoten zou zijn op de Nieuwstraat. Ter plaatse treffen agenten inderdaad een geparkeerd voertuig aan waarin een kogelinslag zit. Uit verklaringen van betrokkenen wordt duidelijk dat er een verkeersongeval tussen een scooter en auto aan vooraf is gegaan.

Wanneer de betrokkenen gegevens uitwisselen komt er een auto langsgereden. Vanuit deze auto wordt geschoten richting de betrokkenen. Het slachtoffer en de verdachte kennen elkaar. De politie doet onder andere onderzoek naar het motief van de schietpartij.

BTGV-methode

Een aantal betrokkenen rijdt weg in een voertuig, die later op de Baroniebaan staande wordt gehouden. Deze betrokkenen zijn middels een BTGV-methode (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) uit de auto gehaald, er is hierbij niemand aangehouden.

Arrestatie

Enkele uren later is er op het Paletplein in Tilburg een 17-jarige verdachte aangehouden door het arrestatie- en ondersteuningsteam. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.