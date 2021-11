Verdachte (20) bekent aanslagen op drie Poolse supermarkten

Print This Post

De 20-jarige Amsterdammer Hyron A. heeft maandag voor de rechtbank in Haarlem bekend dat hij aanslagen heeft gepleegd op drie Poolse supermarkten. Deze vonden in december en januari plaats in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. De aanslagen met explosieven zorgden voor veel ravage. Er raakte niemand gewond.

NH Nieuws schrijft dat A. tijdens een inleidende zitting verklaarde het in opdracht te hebben gedaan. ‘Er werd contact met mij gelegd. Ik wilde geld verdienen, maar dat heb ik nooit gehad.’

Jeugddetentie

Het Openbaar Ministerie en zijn advocaat willen dat de zaak van Hyron A. apart berecht wordt van de andere drie verdachten. De Amsterdammer zit momenteel in jeugddetentie. Een persoonlijkheidsonderzoek moet duidelijk maken of hij als minderjarige berecht zal worden.

Coördinerende rol

Onlangs waren er ook pro-formazittingen tegen twee andere verdachten. Serginio S. (27) zou volgens justitie een coördinerende rol hebben gehad bij het laten afgaan van explosieven in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. Sersinio D. zou een flink bedrag hebben gekregen na de aanslag in Aalsmeer.

De vierde verdachte, Antonio N. (26), verklaarde eerder chauffeur te zijn geweest bij verschillende explosies, maar van de explosies zelf zei hij niets te weten.

Twaalf incidenten

Sinds begin december zijn er zeker twaalf aanslagen en pogingen daartoe geweest op Poolse supermarkten op verschillende plaatsen in het land. Alle betrokken zaken zijn overigens in eigendom van Iraaks-Koerdische families.

