Verdachte (21) aangehouden voor schietpartij in Alkmaar

De politie heeft donderdagavond een 21-jarige man uit Alkmaar aangehouden die wordt verdacht van een schietpartij aan de Willem Hedastraat waarbij een 76-jarige vrouw gewond raakte. Een dag eerder raakte in dezelfde buurt een 46-jarige man lichtgewond na een schietpartij. De politie onderzoekt of er een link is tussen de twee incidenten.

Donderdag rond 15.45 werd in de Willem Hedastraat in Alkmaar een 76-jarige vrouw uit Alkmaar beschoten door een man met een vuurwapengelijkend voorwerp. De schutter ging er daarna vandoor. Het slachtoffer raakte bij de beschieting gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

AT

De politie startte een zoekactie naar de verdachte waarbij onder andere een helikopter werd ingezet. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de verdachte donderdagavond door een arrestatieteam werd aangehouden in Castricum. Hij zit vast en de recherche doet verder onderzoek naar de zaak en zijn betrokkenheid.

Eerdere schietpartij

Een dag eerder, op woensdag 14 december, was er in dezelfde buurt ook een schietpartij op de Willem Kalfstraat. Daarbij raakte een 46-jarige man uit Alkmaar lichtgewond. De politie onderzoekt of de twee schietpartijen met elkaar verband houden.