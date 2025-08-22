Verdachte (22) aangehouden in zaak Lisa, man werd donderdag opgepakt voor zedenmisdrijf (UPDATE)

(Beeld: Media-TV)

In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus werd langs de berm van het water aan de Holterbergweg in Duivendrecht een overleden meisje aangetroffen. Het 17-jarige slachtoffer uit Abcoude bleek door ernstig geweld om het leven te zijn gekomen. Volgens de politie had ze meerdere steek- en snijwonden, onder meer in haar hals.

Fiets

Het meisje was vanaf de binnenstad van Amsterdam richting Abcoude gefietst. Ze was uit geweest met vrienden in de omgeving van het Leidseplein. Rond 03.30 is zij vertrokken en alleen op haar fiets richting haar huis in Abcoude gefietst. Zij is op haar route naar huis in ieder geval over de Holterbergweg gegaan en daar aangevallen. Agenten vonden haar daar kort na 04.00 ’s nachts.

Weesperzijde

Donderdagavond werd een 22-jarige man op een COA-locatie (Centraal Opvang Asielzoekers) in Amsterdam door de recherche aangehouden op verdenking van een ernstig zedendelict aan de Weesperzijde in Amsterdam. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het om dezelfde man gaat die wordt verdacht van de moord of doodslag op de 17-jarige Lisa uit Abcoude.

De locatie van het zedendelict was niet ver van de locatie (Holterbergweg in Duivendrecht) waar woensdag het lichaam van de jonge vrouw werd gevonden.

Derde incident

Tijdens een persconferentie zei de Amsterdamse politiechef Peter Holla vanavond dat de verdachte ook in verband wordt gebracht met een derde incident, op 10 augustus, ook op de Weesperzijde. Daarbij werd een vrouw aangevallen. In eerste instantie leek dat een poging tot straatroof, maar nu gaat de politie uit van een poging tot seksueel geweld. Het slachtoffer deed woensdag aangifte na een oproep van de politie.

