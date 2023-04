Verdachte (44) opgepakt voor moord op rapper Boechi

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdag een 44-jarige Curaçaose verdachte aangehouden in Vlaardingen voor de moord op de Nederlandse rapper Boechi (30) uit Tilburg. De arrestatie gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie op Curaçao, meldt de Nederlandse politie zondag.

Het specialistische team rechtshulp van de landelijke recherche spoorde de verdachte op. Hij is in bewaring gesteld door de rechter-commissaris op Curaçao en zal naar verwachting op korte termijn worden overgebracht naar Curaçao. Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Op Curaçao werden in verband met de aanhouding drie doorzoekingen verricht.

Meerdere kogels

De Tilburgs/Curaçaose rapper Boechi, wiens echte naam Ruchendell Windster is, werd in de nacht van 9 december 2022 doodgeschoten bij een eetkraampje in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Hij werd geraakt door meerdere kogels toen hij richting zijn auto liep.

Over een motief voor de moord is weinig bekend. Boechi was op het eiland om enkele optredens te geven.

Opkomende artiest

Boechi was een opkomende artiest die sinds 2020 muziek uitbracht. Hij had veel fans in de Antilliaanse muziekscene. Zijn bekendste nummers zijn Hode Nan en Moru Bondia. Windster trad vorig jaar onder de artiestennaam Boechi meerdere malen op in Nederland, onder meer in de Rotterdamse Club BLU.