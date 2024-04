Verdachte aangehouden in onderzoek Amsterdamse ontvoering

Connect on Linked in

De recherche in Amsterdam is bezig met een onderzoek naar een ontvoering die woensdagmiddag heeft plaatsgevonden. Er is inmiddels één verdachte opgepakt. In verband met lopende onderzoek is de zaak pas zaterdag naar buiten gebracht.

Buitenveldert

De politie kreeg woensdagmiddag rond 16.00 een melding over een vechtpartij aan de Teilingen in Amsterdam-Buitenveldert. Toegesnelde agenten troffen ter plaatse niemand meer aan.

Getuigen

Getuigen spraken de agenten aan en verklaarden dat er iemand is meegenomen in een auto. Een ander wist volgens de getuigen ongedeerd aan zijn belagers te ontkomen.

De ontvoerde man is later ook ongedeerd gevonden.

Waar en hoe de politie daarna een verdachte heeft aangehouden, zegt de politie niet. De verdachte is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

De politie zoekt naar nog andere verdachten en wil meer getuigen spreken.