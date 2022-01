Verdachte aangehouden in onderzoek naar vermoorde Italiaan

Connect on Linked in

De recherche heeft dit weekend een 38-jarige man uit Rotterdam als verdachte aangehouden in het onderzoek naar de overleden Italiaan die donderdagavond werd aangetroffen in een appartementencomplex aan de VOC-kade in Amsterdam. De man zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat.

Nieuw appartement

De politie kreeg donderdagavond even voor 18.30 van ongeruste familieleden een melding dat het sinds zondag 23 januari niet lukte om in contact te komen met de bewoner van een woning aan de VOC-kade op Oostenburg. In de woning werd daarna het levenloze lichaam aangetroffen van de 42-jarige Italiaanse computeringenieur Paolo Moronia, die nog maar kort in het net opgeleverde appartement woonde.

‘Seksuele achtergrond’

Moronia is door een misdrijf om het leven gekomen. Volgens Italiaanse media zou de moord mogelijk een seksuele achtergrond hebben. Ook een roofoverval zou niet uit worden gesloten.

Getuigen

Wanneer het slachtoffer precies is overleden maakt deel uit van het rechercheonderzoek. De politie is op zoek naar getuigen die op 27 januari of de dagen erna aan de VOC-kade personen en/of voertuigen hebben gezien.

De 38-jarige verdachte uit Rotterdam wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.