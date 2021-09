Verdachte aangehouden na dodelijke steekpartij

Print This Post

De politie Oost-Brabant heeft donderdagmiddag in Helmond een gewonde persoon in een woning aangetroffen, die kort erna overleed. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

Steekpartij

Rond 13.30 reageerde de politie op een melding van een steekpartij in een woning aan het Lambertushof in Helmond. Daar trof de politie een zwaargewonde persoon. Het slachtoffer overleed kort daarop.

De politie laat via een bericht op Twitter weten inmiddels een verdachte te hebben aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend.