Verdachte aangehouden na schietpartij met gewonde in Vlaardingen

Connect on Linked in

In Vlaardingen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaatsgevonden, waarbij een man in het hoofd is geschoten. De politie heeft in de omgeving een verdachte aangehouden.

Beeld: sporenonderzoekers aan het werk voor de flat in Vlaardingen waar een man bij een schietpartij zwaargewond raakte (foto Joey Bremer)

Hoofd

De schietpartij vond rond 1.55 plaats op de Geert Grootelaan in Vlaardingen. Het schietincident vond waarschijnlijk plaats op de tweede verdieping van een portiekflat. Het slachtoffer zou in zijn hoofd zijn geraakt en is zwaargewond.

Na de schietpartij zouden zeker twee personen zijn gevlucht.

Veilig

Het slachtoffer is door de brandweer met behulp van een hoogwerker uit de woning gehaald en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Ambulancepersoneel ging de woning pas binnen, nadat duidelijk was of het binnen veilig voor hen was.

Verdachte

De politie heeft aan de Coornhertstraat een verdachte aangehouden. Hierbij is een waarschuwingsschot gelost en is er gericht geschoten. De verdachte raakte hierbij niet gewond.

De forensische opsporing van de politie is bij de flat onderzoek gaan doen. Ook naast de flat verrichten politiemensen in witte pakken sporenonderzoek.

Kind

Tijdens de schietpartij zou er een klein kindje in de woning aanwezig zijn geweest, dat ongedeerd bleef.