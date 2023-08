Verdachte aangehouden na steekincident met twee gewonden

Connect on Linked in

In Amsterdam heeft zondag een steekincident plaatsgevonden, waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Steekpartij

De politie meldt dat de steekpartij plaatsvond in Amsterdam-Noord. Niet duidelijk is op welke locatie. Ze bericht dat er een verdachte is aangehouden, die is overgebracht naar het politiebureau.

Betrokken

De Telegraaf schrijft in de loop van de middag op haar website dat het steekincident in Amsterdam-Noord plaatsvond in de buurt van Zilverberg en Warnsborn. Volgens de krant waren er bij het incident drie mensen betrokken, waarvan er twee gewond raakten.

De ambulancedienst en de traumahelikopter werden ingezet. Over de toedracht van de gebeurtenis heeft de politie nog niets bekendgemaakt.