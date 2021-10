Verdachte aangehouden na vondst dode man in Naardense woning

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagavond na een melding in een woning aan het Jac. P. Thijssepark in Naarden een overleden man aangetroffen. De man is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft een verdachte aangehouden en is bezig met een onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident.

De politie kreeg rond 21.00 een melding over een stoffelijk overschot in de woning. Forensisch experts hebben in en rond de woning sporenonderzoek verricht.

De recherche zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien of gehoord aan het einde van de middag of aan het begin van de avond rond het pand aan het Jac. P. Thijssepark.