Verdachte advocaat Inez Weski brengt boek uit over haar arrestatie

Advocaat Inez Weski brengt een nieuw boek uit, over de tijd die zij als verdachte in gevangenschap heeft doorgebracht. Het boek met als titel ‘Het geluid van de stilte’ verschijnt komende vrijdag. .

Beeld: advocaat Inez Weski.

Absurd

In het boek vertelt Weski over de geheimhoudingsplicht van een advocaat en welke consequenties daaraan zijn verbonden. Ook deelt ze de ‘traumatische maar soms ook absurde gebeurtenissen’ die volgden na haar arrestatie. Het boek zelf is ook in het diepste geheim voorbereid.

Verdacht

Weski werd in april vorig jaar opgepakt en zat een tijd in voorarrest. Op 1 juni werd bekendgemaakt dat zij was vrijgelaten, in afwachting van een proces. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Imprint

Het boek verschijnt bij een zogenaamde nieuwe ‘imprint’ van Singel Uitgeverijen, Lux, voor onderzoeksjournalistiek, autobiografieën, en memoires. Weski schreef voor de uitgeverij eerder het boek ‘De jacht op het recht’, die ging over over de belangen die in het recht vaak op het spel staan, en de rol van de overheid, die soms ‘meer als roofdier dan als beschermende hoeder optreedt’, aldus de raadsvrouw.