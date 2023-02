Verdachte Albanezen op Vlissings haventerrein gepakt

Connect on Linked in

Politiemensen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee insluipers aangehouden op een terrein in het havengebied van Vlissingen. De verdachten zijn twee Albanezen. Ze hebben volgens de politie een gat in een hekwerk gemaakt om binnen te komen. Het is nog onbekend wat ze op het terrein wilden doen maar de politie onderzoekt de mogelijkheid dat de twee drugs van het terrein af wilden halen of bij mensensmokkel betrokken zijn.

Bij de politie kwam kort na middernacht een melding binnen dat beveiligingsmedewerkers twee insluipers hadden gezien op een haventerrein in Nieuwdorp.

Diverse politie-eenheden omsingelden het terrein en gingen onder andere met politiehonden op zoek naar de verdachten. Rond 01.00 werd de eerste verdachte, een 46-jarige man uit Albanië, aanhouden. Kort daarna vond een hond de tweede verdachte: een 40-jarige man uit Albanië.

Beide mannen zijn aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat de 40-jarige verdachte internationaal gesignaleerd staat.