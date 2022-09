‘Verdachte auto’s gesignaleerd rond Marengo-proces’

Connect on Linked in

Rond de aanvoer van verdachten en bedreigde personen in het Marengoproces zijn een aantal maal verdachte auto’s gesignaleerd. Dat komt naar voren in de documentaire Ewout: mee met de zware jongens, die op Videoland staat. Presentator Ewout Genemans loopt in de documentaire mee met het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) van het ministerie van Justitie. Het BOT verzorgt onder meer transporten naar de Bunker in Amsterdam-Osdorp waar de Amsterdamse rechtbank het Marengo-proces behandelt, ook dat van hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Kentekens

Het BOT is alert op de mogelijkheid dat er een gewelddadige ontsnapping wordt ondernomen. ‘Er is bij ons informatie bekend dat we gewoon worden afgelegd dat weten we’, zegt een lid van het BOT in het programma. Tijdens briefings krijgen de medewerkers bepaalde personen, voertuigen en kentekens voorgeschoteld, informatie die uit inlichtingen voortkomt. Maar een verkenner van het BOT heeft ook personen in verdachte voertuigen aangesproken in de omgeving van de Bunker. ‘Ze proberen toch te kijken waar de zwakheden liggen’, zegt een BOT-medewerker.

Parkeerplaatsen

Het meest risicovol acht het BOT het vertrek en de aankomst. De meest voor hand liggende route vanuit de EBI naar Amsterdam is de A2. Daarom varieert het BOT de aanrijroute regelmatig. Voorafgaand aan het passeren van BOT-transporten doen onopvallende auto’s enkele minuten ervoor een verkenning op de route. Er wordt bijvoorbeeld gescand op parkeerplaatsen, tankstations en viaducten. Ook vliegt vaak een politiehelikopter mee.