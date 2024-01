Verdachte bespringt en verwondt rechter in Las Vegas

Connect on Linked in

Een rechter in de Amerikaanse staat Nevada is eerder deze week besprongen door een verdachte. De man had net te horen gekregen dat hij niet in aanmerking kwam voor een voorwaardelijke straf.

Beeld: het moment waarop de verdachte de rechter in Las Vegas bespringt.

Schelden

De advocaat vroeg om een voorwaardelijke straf voor zijn cliënt. Maar de rechter in Las Vegas was het daar niet mee eens. Nadat ze zei dat ‘het tijd was voor wat anders voor hem’, begon de verdachte op haar te schelden (‘fuck that, bitch’), en maakte deze Deobra Redden een enorme sprong over de balie, om gedeeltelijk op de vrouwelijke rechter te landen en haar vast te grijpen. Daarbij viel ze op de grond.

Bevrijd

Snel daarop greep het personeel van de rechtbank en de parketwacht in, die de verdachte direct van de rechter afhaalden. Daarna volgde nog een flinke schermutseling tussen de verdachte man en de bewakers in de zaal, waarbij de man nog een aantal keren stevig uithaalde.

De rechter had lichte verwondingen. Ook een parketwacht raakte gewond, en moest naar het ziekenhuis.

Vervolgd

De verdachte man was aangeklaagd door justitie voor geweldpleging. Hij zal nu ook voor de feiten in de rechtszaal worden vervolgd.

De rechtbank bedankte naderhand de mensen die te hulp schoten in de rechtszaal, en geeft aan haar protocollen voor dit soort situaties te dubbel checken.

