22 juli 2025

Verdachte dodelijke schietpartij vrij | Nieuwe 16-jarige verdachte gearresteerd

De politie heeft maandag een 16-jarige jongen uit de gemeente Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van een man in Coevorden, in de nacht van vrijdag 18 juli op zaterdag 19 juli. Een eerder aangehouden verdachte van 18 jaar is voorlopig op vrije voeten gesteld. In het onderzoek zijn volgens de politie verder nog twee mannen opgepakt op verdenking van een ontvoering van een van de verdachten.