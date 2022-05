Verdachte doden rapper Feis bekent alsnog

Connect on Linked in

Silfano M. (28) die door de rechtbank is veroordeeld voor het doodschieten van rapper Faisal “Feis” Mssyeh (32) heeft dinsdag op een zitting in hoger beroep alsnog bekend te hebben geschoten. Het Openbaar Ministerie eiste tegen hem bij het gerechtshof in Den Haag een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs. Die eis is dezelfde als de straf die M. eerder is opgelegd door de rechtbank in Rotterdam.

Café

Silfano M. zou tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 bij een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam schoten hebben gelost en ook de broer van de rapper zwaar hebben verwond. Meerdere getuigen hebben M. aangewezen als dader.

M. wordt ook beschuldigd van het schieten op een agent in een auto in Schiedam, in december 2018, die overigens niet gewond raakte.

M. heeft voor de rechtbank consequent gezwegen.

Bang

Volgens het Algemeen Dagblad vertelde M. op de vroege ochtend van 1 januari 2019 tweemaal een pistool te hebben getrokken. Eerst toen hij zich ‘bedreigd’ voelde door een bekende. ‘Hij zei dat ik poep was en sloeg de pet van mijn hoofd. Toen pakte ik mijn pistool om hem af te schrikken. Een heftige reactie, ja, maar ik was bang.’ Hij zegt bang geweest te zijn omdat hij op een dodenlijst zou hebben gestaan vanwege vermeende betrokkenheid bij een dubbele liquidatie. Dat was ook de reden dat hij een pistool bij zich droeg.

Lachgas

Na het incident was M. naar de keuken van het café gegaan. Hij had lachgas gebruikt en wilde wat afkoelen. Bij het uitgaan van het café kwam het tot een woordenwisseling tussen de broer van Feis en een bezoeker, die wat ruimte zou moeten maken omdat Feis op krukken liep. Die bezoeker was een bekende van Silfano M.. Maar de woordenwisseling was alweer voorbij toen iedereen buiten stond.

Toch pakte M. zijn pistool en schoot van ongeveer twee meter afstand op de broers. Naar eigen zeggen was het een snelle reactie omdat hij dacht dat zijn vriend in gevaar was. ‘Een bewuste keuze, maar verkeerde beslissing. Ik wilde ze bang maken, niet verwonden.’ Getuigen zeggen dat M. achter Feis aanging toen die weg probeerde te komen en hem in de rug schoot.

Silfano M. werd in mei 2019 in Limburg opgepakt nadat hij op de Nationale Opsporingslijst had gestaan.