‘Verdachte doodschieten 56-jarige Amstelvener in Ecuador is veelpleger’

De verdachte van de moord in Ecuador op een 56-jarige toerist uit Amstelveen is een bekende veelpleger. Het gaat om Marcos Rosero, alias Chucky. De Ecuadoriaanse autoriteiten zijn naar hem op zoek. Hij zou het Nederlandse slachtoffer Jacob Vogel woensdag tijdens een overval in een bar in Guayaquil hebben doodgeschoten.

Arrestatiebevel

Marcos Rosero, tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd, is een bekende van de Ecuadoriaanse politie en justitie. Hij werd de afgelopen jaren meerdere malen opgepakt voor kleine vergrijpen en stond voor de rechter vanwege diefstal, drugshandel en belastingontduiking. Dat zegt een Ecuadoriaanse politiechef na berichtgeving van lokale media.

Alternatieve straf

Chucky woont vlakbij de plaats delict, in de lastig bereikbare wijk Las Peñas, op de Santa Ana-heuvel in de havenstad Guayaquil. Hij werd op 16 november 2021 voor het laatst opgepakt. Volgens de plaatselijke politiechef hebben kleine criminelen zoals hij weinig te vrezen van de opsporingsdiensten. ‘De politie houdt ze aan, maar aangezien het vaak om kleine diefstallen gaat, spreekt de rechter ze vrij of legt hen een alternatieve straf op. Zo staan ze snel weer buiten en gaan door met stelen. Ze vormen een gevaar omdat ze handelen onder invloed van alcohol of drugs.’

Familieproblemen

Zelfs zijn familie is volgens de politiechef klaar met hem omdat hij hen telkens in de problemen brengt. ‘Twee tantes hebben de wijk verlaten uit angst voor hun neef. Hij gebruikt volgens hen drugs en steelt om drugs te kunnen kopen.’

Overval

De 55-jarige Amstelvener Jacob Vogel zat woensdagavond met zijn vriendin in de bar El Faro del Cerro toen Marcos Rosero en een tevens voortvluchtige handlanger de zaak binnenstormden en de portemonnees en mobiele telefoons van enkele aanwezige klanten eisten. Toen Vogel naar verluidt de portemonnee van zijn vriendin ergens anders heen gooide, werd hij in zijn borst geschoten en overleed.