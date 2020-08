Verdachte doodschieten Bas van Wijk bekent

Connect on Linked in

De politie heeft in het onderzoek naar het doodschieten van Bas van Wijk (24) op een steiger bij de Amsterdamse Nieuwe Meer een vuurwapen en een horloge gevonden. Dat is gebeurd op aanwijzing van één van de vier verdachten van betrokkenheid bij het schieten op Van Wijk. Volgens justitie is dit de man die verdacht is van het schieten.

Middels schietproeven zal de politie nu vast proberen te stellen of het vuurwapen inderdaad het gebruikte wapen is.

Van Wijk werd doodgeschoten nadat hij zich bemoeide met een groepje jongens die belangstelling hadden voor een duur horloge van een bezoeker van de zwemsteiger. Er waren daar op dat moment honderden mensen. De politie is nog altijd bezig met in kaart te brengenwat er zich heeft afgespeeld en vraag daarom nog steeds naar getuigen en video of foto-beelden. De beperkingen van de verdachten zijn opgeheven, wat betekent dat ze weer contact met de buitenwereld mogen hebben.

Eén van de aangehouden vijf verdachten uit Amsterdam, in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar, wordt niet meer verdacht in de zaak maar is inmiddels wel verdacht van een ander misdrijf.

Maandag besluit de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank of de verdachten gevangen worden gezet.