Verdachte doodschieten Bas van Wijk drie maanden in hechtenis

De man die ervan wordt verdacht de 24-jarige Bas van Wijk te hebben doodgeschoten is door de raadkamer van de rechtbank Amsterdam voor 90 dagen in voorlopige hechtenis gezet. De verdenking tegen de 20-jarige Samir El Y. uit Hoofddorp is moord of doodslag, afpersing en overtreden van de Wet wapens en munitie.

Andere verdachten

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het onderzoek naar wat er zich heeft afgespeeld op de zwemsteiger aan de Nieuwe Meer in Amsterdam op 8 augustus nog altijd door. Drie andere verdachten die eerder zijn aangehouden, zijn door de rechtbank in vrijheid gesteld, een andere was al vrij. Volgens de rechtbank zijn er onvoldoende verdenkingen voor hun betrokkenheid bij de schietpartij.

Irritatie

Voorafgaand aan de schietpartij lijkt er volgens het Openbaar Ministerie sprake te zijn geweest van irritatie over en weer tussen twee groepen. Bij de groep waar Bas van Wijk toe behoorde, leefde het gevoel dat er naar hen gekeken werd door personen uit de groep waar de verdachte deel van zou uitmaken. Daarbij was het vermoeden bij de groep van Bas van Wijk dat het om een horloge zou gaan van iemand uit hun groep.

Op aanwijzingen van de 20-jarige verdachte zijn vorige week een vuurwapen en een horloge aangetroffen in een verbogen ruimte in een auto. Om vast te stellen of dit vuurwapen is gebruikt bij de dodelijke schietpartij op 8 augustus in park Oeverlanden wordt een schietproef gehouden. De resultaten van de proef zijn nog niet bekend.

Het aangetroffen horloge blijkt van iemand uit de groep van het slachtoffer te zijn.