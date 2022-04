Verdachte dubbele liquidatie Zwolle komt uit omgeving Arnhem

Connect on Linked in

De 32-jarige man die woensdagavond is aangehouden vanwege de dubbele liquidatie bij de McDonald’s in Zwolle, komt uit de omgeving van Arnhem, meldt de politie vrijdag. Hij wordt vanmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Zwolle. Die zal bepalen of de man langer vast blijft zitten.

Verklaring

De aangehouden verdachte meldde zich woensdagavond laat bij het politiebureau in Deventer. Hij heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Op basis daarvan gaan de politie en het Openbaar Ministerie er vanuit dat er sprake is geweest van een gerichte actie. De man zit vast op verdenking van moord op beide slachtoffers.

De politie en het OM zeggen op dit moment niet meer te kunnen melden. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het is dan ook niet duidelijk of de 32-jarige man die nu vastzit ervan wordt verdacht de schutter te zijn geweest of mogelijk een andere rol speelde bij de dubbele liquidatie.

Magazijn leeggeschoten

Bij de schietpartij bij de McDonald’s aan de Floresstraat in Zwolle kwamen woensdag rond 18.00 twee broers van Turks-Koerdische afkomst om het leven. Het gaat om de broers Ali (57) en Hüseyin Torunlar (62) die in Zwolle meerdere horecagelegenheden runden. Ze werden van dichtbij in een volle McDonald’s koelbloedig doodgeschoten, nadat de schutter nog eten had besteld, naast de broers was gaan zitten en vervolgens zijn hele magazijn leegschoot op de slachtoffers.

Restaurants

De Turks-Koerdische broers Ali en Hüseyin Torunlar waren eigenaar van het Zwolse restaurant SofrA aan het Gasthuisplein en eigenaar van restaurant Sahara aan de Melkmarkt in de Zwolse binnenstad. Sahara werd in 2017 gesloten. In Hattem waren de twee eigenaar van multifunctioneel centrum ’t Heem en discotheek Maxim.

Ook bezitten de twee veel onroerend goed in vooral Zwolle, elders in Nederland en in Turkije.

Criminele contacten

Ali Torunlar zou voor een afspraak met een schuldeiser naar de McDonald’s zijn gekomen. Hij zou het daadwerkelijke doelwit zijn geweest, zijn oudere broer die meekwam naar de afspraak zou als ‘collateral damage’ zijn doodgeschoten. Volgens RTV Oost zou Ali Torunlar veel schulden hebben gehad, ‘niet alleen bij overheidsinstanties maar ook bij criminele contacten’. Ook zou hij banden hebben gehad met de organisatie van de tot levenslang veroordeelde Huseyin Baybasin.