Verdachte en geweldsslachtoffer spreekt over Zwols drugsconflict

Internationale drugshandel Volgens de regionale omroep Oost verdenkt justitie Y. van internationale drugshandel, witwassen, het vormen van een criminele organisatie en het aanzetten tot aanslagen in de vorm van autobranden. Een van de zaken die op een voorbereidende zitting vrijdag ter sprake kwam was een gijzeling van een jonge dealer die naakt op een bank zou zijn bedreigd met een vuurwapen met de dood, en daarna zou zijn beroofd.

Drugslijn

In Zwolle speelt een conflict over een bestellijn van drugs (Milan). Een vriend van Emin Y. zou hem – zegt Y. – hebben benaderd om te bemiddelen. De voortvluchtige Ali Z. die ook wordt verdacht van onder meer drugshandel zou hierom hebben gevraagd. Een groep twintigers zou bestanden van klanten van de drugslijn hebben gestolen en doorverkocht.

Sportpark

De gijzeling zou zijn uitgevoerd door Y. en twee jonge jongens van Syrische afkomst. Hij ontkent dat.

De avond na de gijzeling was er een schietpartij op sportpark Het Hoge Laar in Zwolle-Noord. Y. is beschoten en geraakt door een schutter met een AK-47. Een aantal van de 25 kogels raakten Y. in zijn been en pols. De veronderstelde schutter zit in voorlopige hechtenis.

Geen opdrachten

Y. verklaarde dat hij niet had verwacht dat er geschoten zou worden en dat alles opgelost was. ‘Als ik een wapen had gehad was ik geen slachtoffer gewest, zei hij.

In oktober 2019 overleefde Y. een aanslag door te schieten op een belager. Hij werd in die zaak vrijgesproken.

Hij zei ook dat hij geen opdrachten gaf en ook niet meer te willen terugkeren in de drugswereld, en alleen iets te hebben willen doen voor zijn vriend Ali Z.

Vader

Emin Y. is recent vader geworden, en daarom bij de recherche verklaringen te willen afleggen. Een verzoek om voorlopige vrijlating wees de rechtbank af. De rechtbank vindt de verdenkingen te ernstig en het risico op herhaling te groot.

De volgende regiezitting is op 6 november. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt volgend jaar.

