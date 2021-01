Verdachte gearresteerd voor moord op Nederlander in Panama

Connect on Linked in

In Panama is een verdachte aangehouden in verband met de moord op een Nederlander, die op 30 juli 2019 dood was gevonden in een exclusieve wijk in Panama-Stad.

De man werd vrijdagochtend aangehouden in de wijk Parque Lefevre.

In juli 2019 werd de Nederlander René van Sprang (67) dood aangetroffen in het midden van een plas bloed in de woonkamer van zijn huis in de exclusieve Nuevo Vigía-sector, in de wijk Nuevo San Juan. Hij was mishandeld met een stomp voorwerp en had een grote wond aan zijn borst.

Arbeiders die zijn huis aan het verbouwen waren hadden het slachtoffer bij aankomst ’s ochtends gevonden.

De gerechtelijke autoriteiten hebben vastgesteld dat Van Sprang is vermoord tijdens een roofoverval. Het is overigens de vijfde persoon die aan deze moord is gelinkt.