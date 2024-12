Verdachte gepakt voor betrokkenheid bij dood Amsterdammer

Verdacht De persoon die is aangehouden is een 38-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van het ernstige geweldsincident, waarbij de 30-jarige Mohamed el Yakoubi zondagavond om het leven kwam. Dat incident vond plaats in de Pontanusstraat, bij de spoorondergang ter hoogte van de Eerste Van Swindenstraat, naar de Javastraat.

Vlak na de aanslag werd gedacht dat het slachtoffer met een vermoedelijke schotwond op straat was overleden, maar dat bleek na onderzoek niet het geval te zijn geweest.

Top

Het slachtoffer woonde in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost en stond volgens de krant Het Parool in het verleden in de Top 600 van jonge criminelen, vanwege inbraken en pogingen tot inbraak, bij bedrijven. Inmiddels was hij alweer van de lijst afgevoerd. ‘Hij stond te boek als een jongen van de straat, maar niet als een zware crimineel.’