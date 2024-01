Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag zeven jaar celstraf geëist tegen de 29-jarige D.M. uit Den Haag voor een schietpartij bij een café in de Haagse wijk Laak, op 2 juli 2023. De verdachte schoot op zijn verjaardag zes keer op zijn beoogde slachtoffer, die ongedeerd wist te ontkomen.

Ruzie

De schietpartij vond in de vroege zondagochtend van 2 juli plaats voor café Reina aan de Goeverneurlaan in Den Haag. Aan het geweldsincident ging een ruzie vooraf, die vermoedelijk draaide om de vriendin van het slachtoffer. Na sluiting van het café gaat de ruzie op straat verder. Er wordt geduwd en geschreeuwd, tot een onbekend gebleven vriend van verdachte D.M. een klap uitdeelt richting het slachtoffer.

Omgebouwd gaspistool

Dan escaleert de boel in een fractie van een seconde. De 29-jarige Hagenaar trekt een vuurwapen (een omgebouwd gaspistool van het merk Zokari), richt op het slachtoffer die begint te rennen en vuurt vervolgens zes kogels af. Een groep van ongeveer 20 omstanders deinst achteruit of vlucht terug het café in, terwijl het slachtoffer ongedeerd om de hoek verdwijnt. ‘Maar net zo goed was hij daar in een plas bloed achtergebleven,’ aldus de officier van justitie vrijdag in het requisitoir.

Verjaardag

De verdachte stapt daarna in zijn auto en gaat naar huis om te slapen. ‘Alsof het een volkomen normaal begin van – nota bene – zijn verjaardag was’, aldus het OM. Wanneer de politie later een doorzoeking in zijn woning doet, ligt het vuurwapen nog op het nachtkastje naast zijn bed. Verder worden in het huis en de kelderbox nog 84 gram cocaïne en 260 xtc-pillen aangetroffen.

‘Verdachte ging naar bed als een sheriff in een slechte b-film,’ aldus de officier van justitie op zitting, ‘met het wapen naast zijn hoofd. Het lijkt voor hem allemaal de normaalste zaak van de wereld. Terwijl het slachtoffer heeft moeten vrezen voor zijn leven en dat waarschijnlijk nog steeds doet. En ook voor de omstanders waren het bijzonder angstige momenten.’

Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar tegen D.M. wegens poging tot doodslag, drugshandel en wapenbezit. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.