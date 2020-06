Verdachte goudhandelaar en witwasser gearresteerd in Málaga

Print This Post

De Spaanse Nationale Politie heeft in Málaga een Spaanse man gearresteerd die verdacht wordt van grootschalige zwendel met goudtransacties en witwassen. Het gaat om Juan Manuel Candela Sapieha, alias “El Sapo” (de Pad). De man werd al enige tijd gezocht wegens een oplichting ter waarde van 1.000.0000 euro die hij in Kenia zou hebben begaan.

Hij werd door dat land gezocht.

In Spanje staat El Sapo bij de politie bekend als witwasser van crimineel geld en heler van kunstwerken. De man leidde een luxeleven in onder meer Spanje en Dubai. Volgens de Spaanse politie wisselde de man voortdurend van verblijfplaats in verschillende landen, waardoor hij steeds uit handen van justitie wist te blijven.

Candela werd in 2001 in Spanje aangehouden in verband met een diefstal van kunstwerken uit het huis van de Spaanse miljardair Esther Koplowitz.