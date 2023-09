Verdachte grootschalige handel in synthetische drugs in Spanje opgepakt

Connect on Linked in

De Nationale Politie heeft in het Spaanse Torremolinos een voortvluchtige gearresteerd die gezocht werd door de Duitse autoriteiten voor drugshandel. De gebeurde in een sportschool waar de man vechtsporten beoefende. Over de nationaliteit van de man is niets bekend gemaakt.

Amfetamine

Volgens het Duitse opsporingsbevel maakte hij deel uit van een groot crimineel netwerk dat zich bezighield met de illegale productie van amfetamine en internationale drugshandel. De man is deze week overgeleverd vanuit Málaga naar Duitsland.

Vuurwapengevaarlijk

In mei kregen de Spanjaarden de informatie dat de man zich waarschijnlijk in de buurt van Torremolinos zou bevinden. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn en over een vals paspoort beschikken.

Bij de aanhouding identificeerde de man zich met een identiteitsdocument dat tekenen van manipulatie vertoonde. Daarop werd hij aangehouden op verdenking van documentfraude. Nader onderzoek leerde dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem liep.