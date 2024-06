‘Verdachte Haagse liquidatie had negen omgebouwde wapens in bezit’

Connect on Linked in

Omar Y. (31), een van de twee verdachten van de liquidatie van Murat Küçük (41) in Den Haag, wordt nu ook verdacht van het bezit van negen omgebouwde gaspistolen. Y. werd deze week veroordeeld tot drie jaar cel voor drugshandel. Dat schrijft het AD.

Motor

Murat Kücük werd op 23 juni vorig jaar doodgeschoten terwijl hij in zijn geparkeerde auto zat op de Wenckebachstraat in het Haagse Laakkwartier. Hij werd onder vuur genomen door iemand achterop een motor. De bestuurder en de schutter wisten te ontkomen. Mogelijk is Kücük doodgeschoten vanwege een financieel conflict.

Turkse nep-Glock

Onder Kücük’s auto zou een peilbaken zijn geplaatst. Voor de liquidatie zou een zogenaamde Ekol Gediz zijn gebruikt, een ‘namaak-Glock’, oftewel een Turks gasalarmpistool. Dit wapen zou momenteel populair zijn in het criminele milieu.

Volgens het Openbaar Ministerie had verdachte Omar Y. uit Zoetermeer in de periode van 26 september 2023 tot en met 6 oktober 2023 negen omgebouwde gaspistolen in bezit.

Eerder werd al bekend dat de Rotterdamse medeverdachte Quinly la C. (31) die feiten, in een andere periode, op zijn voorlopige tenlastelegging had staan. Bij hem werden negen omgebouwde Turkse en Duitse gaspistolen en veertig stuks munitie gevonden. Komende week dient in zijn zaak een nieuwe voorbereidende zitting.

‘Eet je geld op’

La C. zou volgens justitie als eerste zijn benaderd om als schutter te fungeren. Tijdens de eerste zitting bij de rechtbank in januari verklaarde La C. dat hij niks te maken heeft met de moord: ‘Er is mij gevraagd die moord te plegen en ik heb gezegd: zoek een ander en eet je geld op.’ Het OM denkt dat het uiteindelijk ‘lastig’ wordt om voor die verdenking tot een veroordeling te komen. Op zijn lijst met verdenkingen staat ook een inbraak bij een tabakszaak in Zoetermeer, drie dagen voor de moord.

Schutter onbekend

De schutter die achterop de motor zat en de dodelijke schoten loste, is zover bekend nog niet geïdentificeerd. Volgens het OM bestuurde Omar Y. de motor tijdens de liquidatie. Hij werd onder meer herkend aan het witte gips om zijn linkerhand. Hij droeg dat gips omdat hij eerder zijn hand had gebroken. Y. ontkent echter alle betrokkenheid bij de liquidatie. Zijn advocaten hebben al aangekondigd voor volledige vrijspraak te gaan.

Drie jaar cel

Justitie verdenkt Y. ook van drugshandel, toen hij in voorarrest zat voor deze liquidatie. Hij zou in de gevangenis in Alphen aan den Rijn in het bezit zijn geweest van ‘plakken’ hasj van 500 gram tot een kilo. Y. is eerder deze week veroordeeld tot drie jaar celstraf voor drugshandel.

Eerdere moordpoging

Politie en justitie doen nog steeds onderzoek naar de vermoedelijke opdrachtgever van de schietpartij. In juli 2022 werd Murat Kücük al eens beschoten, toen hij in zijn auto zat voor zijn woning in Rotterdam. Kücük wees toen naar zijn Turks-Haagse jeugdvriend “Jopie” (40), die de opdrachtgever zou zijn. Hij zat samen met “Jopie” in de drugshandel, maar uiteindelijk kregen ze ruzie over een grote partij geld.

De advocaat van “Jopie” zei eerder tegen het AD dat zijn cliënt niets te maken heeft met de liquidatie. Ook wilde hij niet zeggen of zijn cliënt in het buitenland verblijft en of hij heeft gesproken met de politie of wordt gezocht.

Begin september is er voor de rechtbank in Den Haag een nieuwe voorbereidende zitting.

