‘Verdachte liquidatie “Appie” Belhadj is Eedward N. (32), eerder veroordeeld voor ontvoering 15-jarige’

Gehuurd vakantiehuis Op 10 januari 2023 was er een achtervolging met hoge snelheden over onder meer de A27. De politie dwong vlakbij Groenekan een witte bestelbus tot stoppen, die op weg was naar een gehuurd vakantiehuis in Langbroek. Met getrokken wapens benaderden agenten het voertuig, waarna drie verdachten werden aangehouden.

Gag-ball

In de laadruimte zat een 15-jarige Amsterdamse jongen die drie kwartier eerder was ontvoerd bij zijn woning aan de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp. Daar werd hij in de bestelbus gesleurd, toen de ontvoerders hem vroegen om mee te helpen een ladder in het voertuig te schuiven. Hij kreeg toen een zak over zijn hoofd, werd geboeid en kreeg een gag-ball (mondknevel) in zijn mond.

Zeven verdachten

De politie arresteerde voor de ontvoering vijf mannen – waaronder Diëgo S., Eedward N., Faysal A. en vechtsporter Victor K. – en twee vrouwen. Zij hadden volgens het Openbaar Ministerie twee busjes en drie auto’s gehuurd, telefoons, een stroomstootwapen en traangas gekocht en het vakantiehuisje gehuurd in Langbroek, waarvan de ramen waren geblindeerd.

Woningoverval

Het motief voor de ontvoering leek een eerdere woningoverval aan het Minervaplein in Amsterdam-Zuid waar de 15-jarige jongen samen met een vriend bij betrokken zou zijn geweest. Daarbij werd ongeveer 200.000 euro aan contant geld en dure horloges en tassen gestolen, maar de rechtbank zag onvoldoende bewijs dat dat de aanleiding voor de kidnap was.

In mei 2024 werd Eedward N. voor de ontvoering veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Of hij inmiddels op vrije voeten met bijvoorbeeld een enkelband was, of dat hij in zijn cel is aangehouden, is onduidelijk.

Djaga Djaga

Het Parool schrijft dat N. de 32-jarige Amsterdammer is die op 22 april is aangehouden voor de liquidatie van “Appie” Belhadj. De 29-jarige Abderrahim Belhadj werd op maandag 9 mei 2016 door meerdere schoten om het leven gebracht op een galerij van de flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer was meerdere keren geraakt in zijn borst en in zijn hoofd.

Voor de liquidatie is Jason L., alias rapper Djaga Djaga in hoger beroep tot achttien jaar cel veroordeeld. Belhadj stond op een dodenlijst en praatte daarover met de politie.

Volgens Het Parool is het OM er altijd van uitgegaan dat een bekende jonge crimineel uit Jason L.’s entourage door hem naar flat Kikkenstein was gedirigeerd en Belhadj doodschoot. Dat is iemand anders dan Eedward N.. Wat de rol van N. volgens justitie bij de liquidatie in 2016 zou zijn geweest, is nog onduidelijk.

Marengo-proces

De moord op Abderrahim Belhadj maakt deel uit van het liquidatieproces Marengo, dat draait om zes onderwereldmoorden rond de criminele organisatie van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi. Volgens het OM had Taghi opdracht gegeven Belhadj te liquideren omdat hij twee blokken cocaïne zou hebben gestolen. Dat Taghi medepleger was van de moord op Belhadj in het deelonderzoek Aker achtte de rechtbank echter niet bewezen.

Langer vast

De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft vrijdag het voorarrest van de 32-jarige Amsterdammer Eedward N. met drie maanden verlengd. Volgens het OM hebben nieuwe feiten en omstandigheden geleid tot heropening van het onderzoek. ‘In het belang van het onderzoek zullen er nu verder geen overige mededelingen worden gedaan’, meldt het OM.