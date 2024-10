Voor liquidatiepoging Sittard veroordeelde rapper krijgt opnieuw celstraf

Volgens De Limburger is het nog niet duidelijk of Vince C. in hoger beroep gaat tegen zijn laatste veroordeling tot een half jaar cel. Zijn advocaat wil daar niets over zeggen. C. werd in oktober vorig jaar veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een moordpoging in Sittard, op 12 september 2020. Daarbij raakte voormalig Bandidos-lid Anthy P. zwaargewond toen hij werd beschoten in zijn auto. Vince C. bekende dat hij de schoten had gelost en verklaarde dat hij handelde uit noodweer.

Beschoten vanaf motor

Anthy P. uit Roermond had die avond een afspraak met Kevin S. op een parkeerplaats in de Sittardse Bradleystraat. S. wilde zogenaamd cocaïne kopen, maar dat bleek een smoes. In plaats van S. doken ineens Vince C. en diens Deense kompaan Henrik J. op voor de neus van Anthy P. Die werd meerdere malen vanaf een motor beschoten en kon ternauwernood wegkomen. Hij raakte zwaargewond.

C. was voorheen lid van motorclub Satudarah, net als medeverdachte Henrik J. Ook Anthy P. zat in het verleden bij verschillende motorclubs.

Deense connecties

De Limburger schrijft dat de zaken van Vince C. in Denemarken nauwgezet gevolgd worden. C. geniet in het land enige status. Hij verzamelde in het land een groep bekende en invloedrijke mensen om zich heen. Zo is hij meermaals vastgelegd in het gezelschap van voormalig profbokser Patrick Nielsen en rapper Atypisk. Die eerste werd dankzij zijn bokscarrière en eigen realityshow een bekende Deen, die laatste scoorde onder meer een nummer 1-hit in eigen land. Alle drie zijn of waren ze lid van Satudarah.

De outlaw motorclub is in Nederland verboden maar niet in Denemarken. Inmiddels zouden veel Satudarah-leden (waaronder voormalig bokser Patrick Nielsen) zijn overgestapt naar motorclub Comanches MC. Of dat ook voor Vince C. geldt, is onduidelijk.

Vince Keys en Atypisk brachten verschillende rapvideoclips uit, waarin vuurwapens en drugs te zien zijn. C. zit momenteel vast in afwachting van het hoger beroep rond de liquidatiepoging in Sittard.

