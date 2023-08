‘Verdachte medewerker PI was afdelingshoofd’

Connect on Linked in

De medewerker van de penitentiaire inrichting in Arnhem die verdacht wordt van corruptie is een afdelingshoofd. Dat blijkt uit een interview met zijn partner, Patty Lentjes, die VVD-raadslid is in de gemeente Lingewaard. De man zou drugs en telefoons de Arnhemse bajes binnen hebben gesmokkeld. Zijn partner zegt tegen de De Gelderlander verbijsterd te zijn: ‘Ik zit bomvol vragen.’

Eén verdachte

Op 8 augustus is de man aangehouden in een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche. Hij de vader van twee dochters. Lentjes zegt met hun gezin in een nachtmerrie te zijn beland. Lentjes zelf werkt ook in het gevangeniswezen. Zij is geen verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie is in het onderzoek sprake van één verdachte.

Volgens De Gelderlander zijn medewerkers van de PI in Arnhem geschrokken van de arrestatie.

Beperkingen

Lentjes zegt haar werk als raadslid voor de VVD wel te kunnen blijven doen. Haar partner zit inmiddels nog in volledig beperkingen en mag in het belang van het onderzoek geen contact hebben met de buitenwereld, en alleen met zijn advocaat spreken. Lentjes weet daarom ook niets over het onderzoek.

Ze zegt aan hem niets vreemds te hebben opgemerkt en niet te kunnen geloven dat haar levenspartner van zoiets wordt verdacht, en te geloven in zijn onschuld.