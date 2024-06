Verdachte moord Amsterdam-Zuidoost ook in beeld bij gewapende overval

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de dood van de 65-jarige Amsterdammer Johnny Ponson zoekt de politie dringend een specifiek paar sportschoenen. De voorlopige hechtenis van een 21-jarige verdachte is maandag door de raadkamer van de rechtbank met 90 dagen verlengd. Hij wordt ook verdacht van een gewapende overval in 2020 en van het bezit van een vuurwapen in 2022.

Primark

De recherche denkt dat de sportschoenen een belangrijk spoor zouden kunnen zijn. Het gaat om zwarte gympen van de Primark, maat 42.

Het Parool meldde eerder dat de verdachte de zoon van het slachtoffer zou zijn.

Aan de gang

Johnny Ponson werd zaterdagmiddag 30 maart dood in zijn woning in de flat Gravestein in Amsterdam-Zuidoost aangetroffen. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn komen. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) verrichte dinsdagochtend 4 juni in Beverwijk de aanhouding van de verdachte.

De politie benadrukt dat het onderzoek naar de dood van Ponson nog volop aan de gang is.

Op wat voor manier de sportschoenen mogelijk aan de dood van Johnny Ponson te linken zijn, zegt de politie in dit stadium van het onderzoek niet te kunnen delen.